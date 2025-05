Borgosesia accompagna don Michele Balzaretti, ordinato sacerdote. Numerosi fedeli a Novara con il pullman della parrocchia. Domenica la prima messa in città.

Borgosesia accompagna don Michele Balzaretti, ordinato sacerdote

Sabato mattina, nella cattedrale di Novara, don Michele Balzaretti ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale, accompagnato dall’affetto dei ragazzi dell’oratorio e dei parrocchiani di Borgosesia. La cerimonia, presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla e concelebrata da una decina di sacerdoti, è stata un momento intenso e carico di emozione per tutta la comunità.

Insieme a don Michele, ha ricevuto l’ordinazione anche don Francesco Antonio Fittipaldi, entrambi formati al seminario San Gaudenzio e presentati ai fedeli dal rettore don Marco Barontini. Per condividere questo momento speciale, la parrocchia di Borgosesia ha organizzato un pullman che ha portato a Novara decine di giovani e adulti legati al sacerdote. Con loro ovviamente il parroco don Enzo Sala.

L’omelia di monsignor Brambilla sull’importanza del sacerdozio

Nell’omelia, monsignor Brambilla ha offerto una profonda riflessione sul senso del sacerdozio, ispirandosi alla filosofa spagnola María Zambrano, sottolineando la bellezza e la responsabilità della vocazione.

Classe 1996, novarese, laureato in psicologia, don Michele è arrivato a Borgosesia nell’ottobre scorso, dopo esperienze pastorali a Cerano, Gattico-Veruno e nella Pastorale giovanile. In pochi mesi ha saputo conquistare la fiducia e l’affetto di tanti giovani e delle famiglie dell’oratorio cittadino.

Domenica la prima messa in città

Domenica 1 giugno don Michele celebrerà la sua prima messa a Borgosesia, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale, seguita da un pranzo comunitario in oratorio (prenotazioni entro sabato in sacrestia o in casa parrocchiale). Per permettere a tutta la comunità di partecipare, saranno sospese le messe delle 10 ad Aranco e Sant’Anna e delle 11.15 in collegiata.

Un momento di gioia per la parrocchia, che vede in don Michele non solo un nuovo sacerdote, ma un amico e una guida per il cammino di fede dei più giovani.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook