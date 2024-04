Orgoglio granata: battuta la Lavagnese al comunale di Borgosesia. Un 2-1 che porta le firme di Gabriel Henin e di Giovanni Colombo.

Alla termine della gara che domenica scorsa aveva sancito la retrocessione, il mister del Borgosesia calcio lo aveva annunciato: «Onoreremo comunque i nostri impegni fino all’ultima gara». E oggi, domenica 14 aprile, così è stato.

I granata di Roberto Cretaz si sono imposti per 2-1 nella gara contro la Lavagnese, giocata nello stadio comunale di via Marconi. A firmare la vittoria sono stati Gabriel Henin, a segno il 21′ del primo tempo, e Giovanni Colombo, che ha messo il sigillo all’ultimo minuto. Gol della bandiera dei liguri in pieno recupero con Federico Masini.

Una squadra da ricostruire

Poco cambia, in concreto, per le prospettive del Borgosesia. Ma è comunque una vittoria che fa morale. Mister Cretaz ha già fatto capire che sarà lui ancora alla guida dei granata il prossimo anno. L’allenatore valdostano ha preso in mano il Borgosesia quando la situazione era già difficile per i granata: ha cercato di portare entusiasmo e un cambio di rotta. Ma ormai il divario dalla zona play out era già importante.

Il “miracolo” non è riuscito, ma si lavora già in vista del prossimo anno che vedrà i granata partire dall’Eccellenza.

E in effetti il tecnico qualche esperimento l’ha fatto anche nelle ultime giornate andando a promuovere alcuni giovani della Juniores Nazionale che il prossimo anno potrebbero fare il loro approdo in prima squadra.

Imparare dagli errori

«Quando si retrocede sbagliano tutti – ha detto il mister dopo la gara che ha sancito la retrocessione -. Sicuramente dobbiamo imparare da queste situazioni per non commettere errori nel futuro. Non è scontato che si vincerà nei prossimi anni, ma bisogna iniziare a preparare qualcosa di importante. Occorre mettere il massimo impegno».

E ancora: «Quando retrocedi ci sono tanti fattori, Quest’anno non siamo di questa categoria, è giusto retrocedere, mettersi a lavorare. Ci sarà da pensare bene a quello che è stato fatto in questi mesi. Senza farsi grandi illusioni, occorrerà lavorare per fare qualcosa di importante, per tornare a fare questa categoria».

