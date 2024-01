Paura a Borgosesia per un garage andato a fuoco. In fiamme due vetture, coinvolti anche altri due box adiacenti. Sono intervenuti i vigili di Varallo.

Fiamme in un garage di Borgosesia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio. I vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti intorno alle 15, chiamati dopo che era stato dato l’allarme per le fiamme che si stavano sviluppando in un box, con dentro due vetture.

Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, l’incendio ha pressoché distrutto due vetture, e ha pure danneggiato due garage adiacenti a quello trasformato in un forno a causa del rogo.

Evitati danni ad altre strutture

L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso che il rogo non si propagasse ai piani superiori ed agli appartamenti limitrofi, contenendolo alle sole aree interessate. Per furtuna nessuno è rimasto ferito o ustionato.