Pecore sbranate in frazione Rozzo a Borgosesia. I residenti: ci sono i lupi qui intorno, non siamo tranquilli.

La brutta sorpresa è arrivata giovedì mattina: sei pecore sono state state trovate morte sbranate in un prato di frazione Rozzo a Borgosesia. Fin da subito, vista la condizione delle carcasse, è stato difficile pensare ad altro che a un attacco di lupi, anche se al momento non c’è una conferma ufficiale.

Ma a molti residenti quello che hanno visto basta e avanza per essere preoccupati. Sia per l’incolumità dei propri animali domestici, sia per se stessi. Da ricordare che nel mese di febbraio era stata trovata la carcassa di un cinghiale a Vanzone, anche in questo caso opera di lupi.

Dibattiti via social

Ovviamente l’episodio ha dato il via anche a dibattiti via social dedicati all’argomento. «Questo è il traguardo raggiunto dovuto all’incuria del territorio… 60 anni fa nessuno avrebbe pensato che sarebbero arrivati I cinghiali e i lupi. La nostra zona era un giardino coltivato a frutta e pascolo ogni famiglia aveva il suo sostentamento. Ma il lavoro della terra è duro si è preferito inseguire soldi più facili, operai nelle fabbriche, ora non ci sono più né quelle, né la voglia di tornare ai campi. I cacciatori non possono fare molto e in parte hanno voluto loro tutto questo».

