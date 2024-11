Pensionata di Borgosesia scopre una bomba a mano nell’armadio. Si trattava di un ordigno della seconda guerra mondiale. E’ stata fatta esplodere dagli artificieri.

Pensionata di Borgosesia scopre una bomba a mano nell’armadio

È stato fatto brillare nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre un ordigno bellico ritrovato nell’abitazione di un’anziana signora residente a Cravo, frazione di Borgosesia. L’operazione è stata gestita dagli artificieri del Genio guastatori dell’Esercito, arrivati da Torino.

Si trattava di una bomba a mano modello Srcm prodotta nel 1933. Era stata ritrovata in un armadio collocato nella cantina dell’abitazione, rimasto chiuso ed inutilizzato per anni: probabilmente era stato abbandonato lì al termine della seconda guerra Mondiale. Nei giorni scorsi, a seguito del ritrovamento, sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Borgosesia, guidati dal comandante Antonio Marini, che avevano fatto allontanare la proprietaria e messo in sicurezza l’abitazione in attesa di far brillare l’ordigno.

La bomba fatta esplodere nella cava di Quarona

Stamattina gli artificieri hanno prelevato la bomba ed hanno provveduto a farla brillare in totale sicurezza nella cava Sodis di Quarona, risolvendo così definitivamente il problema.

«Ringrazio i carabinieri e l’Esercito per la pronta risoluzione del problema – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio, che ha seguito dal suo ufficio le operazioni –. Comunico con piacere che la nostra concittadina è potuta rientrare nella sua abitazione e che tutto si è concluso nel migliore dei modi. Come sempre, le nostre forze dell’ordine sono vicine ai cittadini e garantiscono la nostra sicurezza in ogni circostanza».

