Pensionato di Borgosesia derubato di 10mila euro con la truffa del finto incidente

Un uomo di 93 anni residente a Borgosesia è stato truffato per una somma intorno ai 10mila euro con il raggiro del finto incidente. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando al telefono del pensionato è giunta una chiamata da parte di una donna.

La quale, senza specificare il suo ruolo, rifeiriva che la figlia dell’uomo avesse causato un sinistro stradale con feriti. E che, per evitarne l’arresto immediato, fosse necessario versare una consistente cauzione in denaro o, in alternativa, in oggetti preziosi.

L’uomo fa di tutto per aiutare la figlia

L’uomo, molto preoccupato, ha racimolato tutto ciò che deteneva in casa, ovvero una quantità di oggetti in oro per un valore complessivo di circa 10mila euro. Poco dopo si presentava all’abitazione del malcapitato un uomo con l’incarico di ritirare la presunta cauzione. E per la vittima si volatilizzavano così i valori e anche i ricordi di una vita.

La denuncia e le indagini

Naturalmente più tardi la figlia dell’anziano veniva a sapere ciò che era accaduto. Ha subito rassicurato il padre del fatto che non vi era stato alcun incidente, ma per quanto riguarda i valori truffati, altro non rimaneva che formalizzare la denuncia.

Con l’oboiettivo di giungere all’identificazione dei malfattori, sono subito partite la indagini dei carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile di Borgosesia.

