Pietre contro la Madonna, sono stati tre ragazzini. Indagini in corso per individuare gli autori del gesto sacrilego: il cerchio si stringe su una banda di baby vandali.

Sono probabilmente tre ragazzini che l’altro hanno usato un dipunto della Madonna come bersagio per il tiro di sassi. Il fatto era accaduto a Verolengo, centro vicino a Chivasso, e aveva suscitato un’ondata di sdegno in paese.

Anche perché gli atti vandalici ultimamente sono un po’ troppi. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, da tempo ci si ritrova con beni danneggiati. Come il parco giochi più volte distrutto, o il salone polivalente deturpato con scritte, anche oscene, da parte di alcune giovani.

E poi ancora quando qualcuno si è introdotto all’interno della palestra delle scuole medie di piazza Sandro Pertini, distruggendo tutto ciò che trovava.

Le indagini dei carabinieri

L’altro giorno a essere danneggiato dai vandali è stata l’effigie del pilone della fontana “degli occhi”: da secoli si ritiene che l’acqua che sgorga abbia virtù miracolose per guarigioni di malattie legate appunto agli occhi, come mostrano anche alcuni ex voto conservati all’interno del santuario. Qualcuno ha spaccato con sassi la copertura del dipinto della Madonna.

Ma il cerchio si sta stringendo. Le indagini condotte dai carabinieri del paese avrebbero infatti individuato tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni quali autori del gesto.

«Auspichiamo che i genitori si facciano avanti e si riesca così a concludere senza che il procedimento continui», commenta l’assessore alla sicurezza, Romano Mautino.

