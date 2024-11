Ponte di Agnona, lavori in ritardo di un mese. A Borgo l’opposizione invoca il bus navetta. «Si prolunga il disagio per i frazionisti: si sono superati i quattro mesi di stop».

«Sono in ritardo di oltre un mese i lavori sul ponte di Agnona, e ribadiamo che non sono state previste soluzioni per alleggerire i disagi per i frazionisti». I consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Borgosesia” sono tornati a chiedere ragguagli sullo stato degli interventi di restauro all’antico passaggio sul Sesia.

Lo hanno fatto durante il recente consiglio comunale. «E’ stato confermato che i lavori sono in ritardo e, salvo ulteriori imprevisti, la conclusione è prevista per dicembre, invece che a novembre come era previsto – dicono Giovanni Donati e Marco Antoniotti -. Non discutiamo sui ritardi, che possono accadere per un’opera pubblica di tale portata. Ma poniamo l’attenzione sui disagi per i residenti della frazione che da più di quattro mesi non possono transitare sul ponte, nemmeno a piedi. E’ una situazione che sta creando parecchie difficoltà, la gente è stanca e arrabbiata».

“Serviva la navetta”

Per i due consiglieri, i disagi erano da prevedere e da limitare: «Restiamo convinti che istituire un servizio navetta sarebbe stato l’ideale per agevolare gli spostamenti dei residenti di Agnona. Devono raggiungere i servizi in centro città durante la chiusura del ponte – osservano -. Non basta un servizio da attivarsi “a chiamata” come è stato deciso dall’amministrazione: non risolve le difficoltà e difatti non viene utilizzato».

