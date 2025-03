Ponte di Doccio, il sindaco rassicura: lavori fatti a dovere. Il gruppo di opposizione aveva segnalato alcune “stranezze” al termine dell’intervento di ristrutturazione.

«Non c’è alcun problema di protezioni e sicurezza, ma è solo un aspetto estetico». Il sindaco Francesco Pietrasanta risponde alle osservazioni espresse dal gruppo di minoranza “Quarona Insieme” sui lavori di ristrutturazione del ponte di Doccio. Intanto, martedì è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della Regione.

I consiglieri di opposizione avevano evidenziato dubbi sulla mancanza «di protezione delle parti circostanti la sezione centrale» e su un trattamento «non adeguato di armature e punti di scarico delle griglie di recupero delle acque piovane».

“Manca solo qualche finitura”

Il primo cittadino ricorda che «l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’impalcato e delle strutture portanti sono stati definiti sulla base di un’analisi approfondita dei punti maggiormente esposti agli agenti atmosferici e ai fenomeni di degrado, con l’intento di preservare l’integrità e la durabilità della struttura nel tempo. Il tutto in accordo con la Soprintendenza».

Pietrasanta elenca gli interventi eseguiti: «Le protezioni sono state concentrate nelle aree più sollecitate, in particolare nei punti maggiormente esposti a infiltrazioni d’acqua e sbalzi termici, che possono accelerare i processi di degrado del calcestruzzo e delle armature. Sono stati eseguiti trattamenti protettivi sulle superfici in calcestruzzo e sulle armature con l’applicazione di prodotti specifici per garantirne la conservazione, opere di impermeabilizzazione e gestione delle acque meteoriche, con l’inserimento di sistemi di raccolta e drenaggio per prevenire ristagni e infiltrazioni. Restano da completare alcuni interventi di finitura, tra cui la risoluzione di un’infiltrazione localizzata in un punto specifico del ponte».

“Solo un problema estetico”

Nel merito delle considerazioni del gruppo di minoranza, il sindaco le riconduce a «questioni puramente estetiche». E spiega: «Con ulteriori risorse sarebbe stato possibile completare anche la riqualificazione della porzione sottostante del ponte. Tuttavia, alla luce del quadro economico disponibile e delle necessità emerse durante l’esecuzione dei lavori, si è ritenuto prioritario concentrare gli interventi su elementi strutturali e di sicurezza. Questa scelta ha comportato una minore attenzione alla componente estetica che non ha nulla a che vedere con la sicurezza e la durabilità del ponte. Il sopralluogo da parte degli esperti del settore idrogeologico della Regione non fa altro che supportare la nostra risposta».

In chiusura, Pietrasanta “riprende” i consiglieri di Quarona Insieme: «Capisco che la minoranza debba fare la minoranza, ma spaventare la cittadinanza dopo che più volte gli è stata spiegata la questione mi sembra come per altre questioni un problema di inesperienza e superficialità».

