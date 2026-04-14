Prima radiografia a domicilio con il nuovo apparecchio portatile. Nuovo servizio in Valsesia e Valsessera inaugurato da un paziente con gravi difficoltà di movimento.

Prima radiografia a domicilio con il nuovo apparecchio portatile

La radiologia arriva direttamente nelle case dei pazienti più fragili. È diventato operativo il nuovo apparecchio radiologico portatile donato dall’associazione Igea Prevenzione Salute Vita Odv, pensato per eseguire esami a domicilio o nelle Rsa a favore di chi non può essere trasportato negli ospedali della Valsesia e della Valsessera.

Il servizio ha già mosso i primi passi: il debutto è avvenuto con una radiografia all’anca effettuata nell’abitazione di un paziente con gravi difficoltà motorie. Un test che ha confermato da subito l’efficacia del sistema, capace di garantire diagnosi rapide senza la necessità di spostamenti.

Migliora la qualità dell’assistenza sanitaria

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il direttore generale Marco Ricci, che ha evidenziato come questa tecnologia consenta di migliorare concretamente la qualità dell’assistenza, riducendo i disagi per pazienti e familiari. Un passo, ha spiegato, verso un modello sanitario più vicino alle esigenze del territorio e delle persone più vulnerabili.

Sulla stessa linea il direttore della Radiodiagnostica, Alessandro Stecco, che ha parlato di un traguardo importante: per la prima volta, infatti, un servizio tipicamente ospedaliero viene portato direttamente al domicilio. L’obiettivo è rafforzare la medicina territoriale e il concetto di “casa come luogo di cura”, evitando trasferimenti complessi e costosi per anziani, disabili o pazienti allettati.

La gestione della Radiologia

Il servizio sarà garantito dai tecnici di radiologia dell’ospedale di Borgosesia e rientra a pieno titolo nel sistema sanitario pubblico. Determinante, per la sua realizzazione, il contributo dell’associazione donatrice, dei volontari e dei cittadini che hanno sostenuto la raccolta fondi, insieme alla disponibilità della direzione sanitaria che ha creduto fin da subito nel progetto

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