Prima vittoria granata: : il Borgosesia batte la Valenzana Mado

Il Borgosesia supera 2-1 la Valenzana Mado nella quinta giornata di campionato e offre a Thomas Forzatti la prova di personalità e concretezza che cercava. I granata indirizzano la gara nel primo tempo con Piraccini e Fiumanò, poi nella ripresa resistono alla reazione dei padroni di casa. Una vittoria, la prima del campionato, costruita soprattutto prima dell’intervallo.

Forzatti schiera il Borgosesia con il 4-3-3: Autoriello in porta, Negretti e Calafiore sugli esterni della difesa, Cagia e Fiumanò al centro. Pinheiro guida il centrocampo con Gheller e Gerbino, mentre in attacco giocano Cum, Piraccini e Daniello. La Valenzana Mado di Luca Pellegrini risponde con il 3-5-2. Un assetto che dà spazio alle iniziative granata.

Piraccini apre, Fiumanò raddoppia

Dopo una prima fase di studio, il Borgosesia colpisce al 13’: Cum recupera palla al limite dell’area e serve Piraccini, libero di battere Rossi. Cinque minuti dopo Gheller prova dalla distanza, senza trovare la porta. Al 25’ uno scontro tra Belecchio e Autoriello interrompe il gioco, ma entrambi i giocatori riescono a proseguire. Il vantaggio premia il primo affondo ospite.

I granata continuano a cercare il raddoppio: Daniello impegna Rossi al 32’, poi Cum va vicino al gol prima dell’intervallo. Nel recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pinheiro colpisce il palo e Fiumanò è pronto sulla ribattuta per firmare il 2-0. Nei primi 49 minuti Autoriello era stato chiamato a intervenire solo nell’ordinaria amministrazione. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo.

La reazione della Valenzana

Dopo l’intervallo la Valenzana Mado alza il ritmo e si fa vedere con Maccioni e West. All’ottavo minuto Lusha approfitta di una palla vagante e accorcia le distanze. I padroni di casa insistono e al 20’ Maccioni costringe Autoriello alla respinta, ma il Borgosesia prova a contenere la pressione e a difendere il risultato. La partita si riapre con il gol di Lusha.

Al 30’ Necchio lascia il campo in barella e viene sostituito da Squarise. Nel finale Berni, servito da Manto, colpisce l’esterno della rete; poco dopo Maccioni trova il gol, annullato per fuorigioco. La Valenzana spinge ancora, ma i granata reggono fino al termine e portano a casa i tre punti. La squadra di Forzatti chiude con ordine e concretezza.

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