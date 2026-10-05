Gattinara, la Croce rossa apre la nuova casa costruita dai volontari. LE FOTO

La Croce rossa di Gattinara ha inaugurato sabato 26 settembre la nuova sede di via Ottaviano. Al taglio del lungo nastro tricolore era presente il presidente nazionale Rosario Valastro, insieme ai volontari che hanno lavorato per realizzare il loro nuovo quartier generale. Dopo mesi di impegno, la struttura ha aperto le porte ai cittadini, alle associazioni e ai rappresentanti delle istituzioni.

Per i volontari, l’inaugurazione ha segnato la conclusione di una fase vissuta in prima persona. Nelle settimane precedenti avevano lavorato insieme alla realizzazione della sede, preparando gli spazi destinati a diventare il loro punto di riferimento. Vedere entrare i primi visitatori nella nuova casa ha dato alla giornata un significato particolare per chi aveva contribuito al progetto.

Le istituzioni e i cittadini presenti

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Gattinara, Lenta, Romagnano Sesia e Lozzolo, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, l’assessore regionale Matteo Marnati e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. Accanto a Valastro era presente anche il presidente regionale della Croce rossa, Vittorio Ferrero. Numerose istituzioni hanno voluto accompagnare i volontari in questo momento.

Molti cittadini hanno raggiunto via Ottaviano per vedere la nuova sede e condividere l’inaugurazione. La loro partecipazione ha riunito attorno ai volontari le persone e le realtà del territorio con cui la Croce rossa mantiene un legame quotidiano. Il taglio del nastro è diventato un momento di incontro tra chi ha realizzato la struttura e la comunità alla quale è stata aperta.

Una giornata da ricordare

Dopo la cerimonia, la giornata è proseguita con un rinfresco e un momento conviviale. Tra i volontari e i partecipanti, le emozioni hanno accompagnato l’apertura della sede: il lavoro svolto nei mesi precedenti era finalmente visibile a tutti. La nuova casa di via Ottaviano è stata presentata alla città alla presenza dei vertici della Croce rossa e delle istituzioni locali.

L’inaugurazione chiude un percorso di lavoro condiviso e apre una nuova fase per il gruppo di Gattinara. Il valore della giornata, per i volontari, sta anche nell’aver costruito insieme il luogo in cui ritrovarsi e organizzare la propria attività. A festeggiare con loro c’erano tanti cittadini, arrivati per partecipare a un traguardo sentito dall’intera comunità.

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