Quale titolo per il libro sulla storia di Quarona? La risposta ai cittadini. In 300 pagine capoluogo e frazioni dalle origini ai giorni nostri. Il lavoro è quasi pronto.

Quale titolo per il libro sulla storia di Quarona? La risposta ai cittadini

E’ all’ultimo passaggio il libro dedicato alla storia di Quarona curato da una decina di studiosi. Il testo è completato, corredato da decine di immagini, e andrà alle stampe nei prossimi mesi per diventare realtà entro l’anno. E in vista della pubblicazione, il Comune chiede la collaborazione dei cittadini per trovare un titolo adatto al volume.

La prima idea di un libro dedicato a Quarona e al suo territorio, quindi frazioni comprese, risale a quattro anni fa. «Non esiste un volume che raccolga la storia del paese – dice il sindaco Francesco Pietrasanta -, ce n’è uno su Doccio realizzato da Casimiro Debiaggi, alcuni studi su fatti quaronesi ma contenuti in altri libri di più ampio respiro, qualche monografia di personaggi».

LEGGI ANCHE: Gipsoteca Doccio ritrova storico medaglione di Casimiro Debiaggi

Si è dunque pensato di colmare questa lacuna, con una pubblicazione completa, che racchiuda tutto ciò che concerne Quarona e le frazioni, avvenimenti e personaggi, tradizione e società, dalle origini ai giorni nostri.

Coinvolti dieci esperti

«Abbiamo coinvolto dieci storici sotto il coordinamento di Franco Dessilani, e ognuno di loro si è occupato di un periodo o di un argomento specifico – aggiunge il sindaco -. Un lavoro di ricerca e stesura lungo e approfondito, che ha richiesto quattro anni e un notevole impegno, soprattutto nel periodo del Covid quando archivi e uffici erano chiusi per l’emergenza sanitaria e abbiamo incontrato parecchi rallentamenti».

Ora il lavoro dei dieci studiosi è arrivato al termine: «Il volume si comporrà di trecento pagine – anticipa il primo cittadino -, soffermandosi su tutti gli aspetti della vita storica, culturale, sociale, artistica e industriale della nostra comunità, sulla toponomastica, e con un’ampia sezione dedicata al folclore che mette in risalto personaggi e sodalizi del paese. Ci sarà una corposa documentazione fotografica. Insomma, il libro rappresenterà la memoria di Quarona».

Che titolo vi piacerebbe?

Il materiale c’è, manca ancora un titolo: «Per questo chiediamo l’aiuto dei quaronesi – presenta Pietrasanta -, invitiamo a mandare suggerimenti per il titolo del libro. Chiunque abbia un’idea ce la faccia avere. Verranno poi valutate e scelta quella che giudicheremo più adatta. Per inviare i consigli si può contattarmi al telefono, su Facebook o alla mail sindaco@comunequarona.it».

Il libro su Quarona e frazioni andrà presto alle stampe, l’uscita sarà verso fine anno: «Come prima tiratura verranno pubblicate tremila copie – preannuncia il sindaco -, saranno disponibili nel periodo natalizio. Tuttavia le prevendite potranno essere fatte già prima».

Nei prossimi giorni, saranno dunque i quaronesi a essere chiamati direttamente in causa per trovare un titolo interessante al volume che raccoglierà la loro storia. Poi ci sarà solo da attendere.