Cento candeline per Bruna Gilardi: Quarona festeggia un compleanno speciale

Un compleanno davvero speciale a Quarona, dove l’altra settimana Bruna Gilardi ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni. Per celebrare questa ricorrenza, il sindaco Francesco Pietrasanta, accompagnato da don Michele Valsesia, ha fatto visita alla festeggiata. Un momento di grande affetto e vicinanza, durante il quale sono stati portati gli auguri dell’intera comunità.

La visita è stata l’occasione per rendere omaggio a una donna che ha attraversato un intero secolo, vivendo i profondi cambiamenti della società e della vita quotidiana. Un traguardo che rappresenta una festa per tutto il paese, come testimonia anche il messaggio pubblicato sui social dal primo cittadino, insieme ad alcune fotografie dell’incontro con Bruna.

Un libro sulla storia del paese per la centenaria

Per festeggiare i suoi cento anni, Bruna Gilardi ha ricevuto un dono dal particolare valore simbolico: un libro dedicato alla storia di Quarona. Un regalo che unisce memoria e tradizioni locali, richiamando luoghi, avvenimenti e vicende di una comunità alla quale la centenaria è legata e che ha visto trasformarsi nel corso dei decenni.

La scelta del volume assume un significato ancora più bello considerando che Bruna, nonostante l’età, conserva il piacere della lettura. A sottolinearlo è stato proprio il sindaco Pietrasanta, che ha accompagnato le immagini della visita con un commento affettuoso e simpatico: «Legge ancora bene oltre a essere bellissima». Una passione che continua anche a cento anni, rendendo particolarmente azzeccato il dono.

Le parole del sindaco e l’abbraccio della comunità

«Insieme a Don Michele abbiamo portato gli auguri della Comunità Quaronese», ha scritto Francesco Pietrasanta sui social, raccontando l’incontro con Bruna Gilardi. Il primo cittadino ha voluto condividere con i concittadini questo momento di festa, sottolineando il valore di un compleanno così importante e il piacere di poterlo celebrare personalmente insieme alla festeggiata.

Il messaggio si è concluso con parole semplici ma cariche di calore: «Tantissimi auguri da parte di tutta Quarona. Un grande abbraccio». Un pensiero che riassume lo spirito della giornata e l’affetto riservato a Bruna. Cento anni sono un patrimonio di ricordi ed esperienze, un traguardo prezioso che merita di essere festeggiato e condiviso con tutta la comunità. Solo un paio di mesi fa il paese aveva festeggiato un altro compleanno del secolo: quello di Ugo Marchetti.

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