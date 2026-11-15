Valdilana, notte di paura: fanno esplodere il bancomat e mandano in frantumi le vetrine

Due violente esplosioni hanno squarciato il silenzio della notte a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Intorno alle 3.30 di domenica 15 novembre ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale di Banca Sella, in via Bartolomeo Sella. I forti boati hanno svegliato numerosi residenti, facendo scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica della cosiddetta “marmotta”, ricorrendo a materiale esplosivo artigianale per cercare di impossessarsi del denaro custodito nello sportello automatico. La potenza delle deflagrazioni è stata tale da provocare ingenti danni non soltanto alla struttura bancaria, ma anche agli edifici che si trovano nelle immediate vicinanze.

Finestre e vetrine in frantumi, ma i ladri restano a mani vuote

Almeno due le esplosioni avvertite distintamente nella zona. A testimoniare la violenza dell’assalto sono i danni riportati dalla filiale e dagli immobili circostanti: sono andate in frantumi diverse finestre della banca, oltre alle vetrine di alcune attività commerciali e ai vetri delle abitazioni vicine. Un brusco risveglio per gli abitanti, comprensibilmente allarmati dai boati provenienti dalla strada.

Nonostante i pesanti danni provocati dalle esplosioni, il colpo non avrebbe raggiunto il risultato sperato dai malviventi. Stando ai primi accertamenti, infatti, i responsabili non sarebbero riusciti a sottrarre denaro dallo sportello automatico. Si tratterebbe quindi di un tentativo di furto rimasto senza bottino. Fortunatamente, dalle informazioni finora disponibili, non risultano persone ferite.

Area transennata e indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’assalto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità dei responsabili. In via Bartolomeo Sella sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dalle esplosioni. La zona è stata transennata per consentire gli interventi e gli accertamenti.

Resta da quantificare l’entità complessiva dei danni provocati dal tentato furto, che ha lasciato il segno anche sulle attività commerciali e sulle abitazioni vicine alla banca. Intanto proseguono gli accertamenti per individuare gli autori dell’assalto e ricostruire le modalità con cui è stato preso di mira il bancomat. Per Valle Mosso una domenica iniziata nel cuore della notte, tra paura e preoccupazione. Sempre nel Biellese, un analogo assalto al bancomat era stato messo a segno poco più di un mese fa a Mottalciata.

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