Quarona: cavo elettrico in fiamme, salta la corrente a Valmaggiore

Giorni di disagi per i residenti di frazione Valmaggiore a Quarona. L’altra sera un cavo elettrico dell’alta tensione è sfiammato, e tutto il paese è rimasto al buio a partire dalle 19 circa. Successivamente, nel corso delle ore notturne, è stato portato e messo in funzione un generatore (nella foto), affinché la situazione di normalità fosse ripristinata almeno in via provvisoria. Intanto anche altre zone nei dintorni, probabilmente per via dei lavori in corso, hanno avuto brevi interruzioni della fornitura.

Nella mattinata di oggi, domenica 5 gennaio, è in corso una nuova interruzione di corrente elettrica che si protrarrà fino alle 12: questo per permettere ai tecnici di sistemare il problema in via definitiva e ripristinare il servizio.

