Quarona ha accolto il nuovo parroco: «Mi sento già in famiglia». LE FOTO

Quarona ha accolto il nuovo parroco: «Mi sento già in famiglia»

La comunità di Quarona ha accolto il nuovo parroco don Giorgio Malvestio. Chiesa gremita, sabato pomeriggio, per l’ingresso ufficiale del sacerdote. Don Malvestio, che negli ultimi cinque anni ha guidato la parrocchia di Briga Novarese, sostituisce don Matteo Borroni trasferito a Gozzano.

La giornata è cominciata nel giardino dell’asilo Zuccone e da qui il corteo con cittadini e rappresentanti di istituzioni e associazioni ha accompagnato il parroco alla Beata al piano, per poi raggiungere San Rocco e quindi la chiesa parrocchiale per la prima celebrazione. A guidare i presenti è stata la banda del paese, diretta da Maurizio Ugliotti.

Il caffè in incognito

Nell’omelia il sacerdote ha ringraziato per l’accoglienza e sorridendo ha raccontato uno dei primi contatti con Quarona: «L’altro giorno sono andato a bere un caffè in incognito in un bar del paese. Pensavo di non esser notato da nessuno e invece subito sono stato riconosciuto e fatto sentire parte di una famiglia».

Don Giorgio ha poi aggiunto: «La società ha bisogno di tornare a certi valori che si sono persi nel corso del tempo. Io ascolterò giovani, malati, anziani e mi impegnerò per coinvolgere le diverse fasce di età. Purtroppo abbiamo una tecnologia che a volte ci porta lontano dai veri valori, il nostro impegno sarà quello di promuovere idee che ci tengano uniti».

I regali delle associazioni

Le associazioni hanno quindi consegnato una serie di regali, dal libro sulla storia di Quarona alla maglietta e alla tazza della Pro loco, da un omaggio che ricorda l’operato degli Amici del Venerdì Santo a cimeli degli alpini. Anche il Comitato carnevale nella persona del Runfatta, Morgan Bozzo Rolando, ha dato il benvenuto al sacerdote invitandolo a seguire le iniziative promosse in paese. La parola è quindi andata al sindaco Francesco Pietrasanta: «Quando abbiamo saputo che don Matteo avrebbe lasciato Quarona ero molto preoccupato. Ora però, conoscendo don Giorgio, ha scoperto una brava persona e sono sicuro che saprà essere un’ottima guida religiosa per tutti noi».

A celebrare l’evento erano presenti i parroci di Borgosesia, Varallo e Briga. Al termine della funzione l’amministrazione comunale ha consegnato al prete un quadro con il simbolo di Quarona e un cesto di prodotti. A far eco al gesto anche il dono offerto da una rappresentanza del Comune di Cellio con Breia. La giornata si è conclusa con un rinfresco in oratorio.

