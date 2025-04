Quarona ha festeggiato nonno Lorenzo al traguardo dei 100 anni. Il taglio della torta nella casa di riposo a Serravalle, dove l’uomo è ospite con la moglie di due anni più giovane.

Ha spento 100 candeline circondato da moglie, figli, nipoti e pronipoti: grande festa l’altra settimana alla casa di riposo “Don Florindo Piolo” di Serravalle per il quaronese Lorenzo Santucci. Non è da tutti riuscire a tagliare il secolo d’età, soprattutto tra gli uomini, e Lorenzo rientra sicuramente tra le persone più longeve della Valsesia.

Nato a Castel Gandolfo, in provincia di Roma, Santucci è rimasto orfano di padre e si è trasferito con la madre in Abruzzo. Tutto si può dire sulla vita dell’uomo fuorché semplice. «Prima di arrivare a Quarona si occupava dei terreni e degli animali che la famiglia disponeva – raccontano i nipoti -. Negli anni Sessanta si è trasferito in Valsesia dove ha lavorato in alcune aziende della zona».

In casa di riposo con la moglie

Al fianco di Lorenzo c’è sempre stata Angelina, l’amore della sua vita. «Vive anche lei in casa di riposo con il nonno e si fanno compagnia. La loro unione è salda e duratura».

Santucci ha una fibra d’acciaio. Ama raccontare aneddoti, è gioviale con tutti e sin da subito si è fatto ben volere dagli altri ospiti della struttura per anziani: «Non si può non andare d’accordo con il nonno, è sempre di buon umore. Sino a due anni fa, lui e la nonna abitavano ancora nella loro casa a Quarona e hanno poi scelto di trasferirsi nella residenza per anziani dove passiamo a trovarli con regolarità e trascorriamo con loro momenti di condivisione».

Una vita semplice

Difficile dire quale possa essere l’elisir di lunga vita. «Ci ha insegnato a condurre una esistenza semplice – dicono i familiari -. A cena è sempre stato leggero, ai piatti elaborati ha sempre preferito le verdure coltivate nel suo orto. Forse anche questo nell’insieme ha contribuito alla sua longevità».

La tranquillità unita al buonumore, e all’amore della sua compagna, hanno permesso di tagliare i 100 anni di età. «Anche la nonna ha la sua bella età: da poco ne ha compiuti 98». Nella struttura di via Sant’Antonio è arrivata anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Serravalle e del parroco di Quarona. Il giorno dopo è stato il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, con il vice Ilaria Perincioli, a passare per fare gli auguri al festeggiato.

