Quarona, si cerca ancora l’uomo scomparso nel Sesia. FOTO E VIDEO

Quarona, si cerca ancora l’uomo scomparso nel Sesia

Non è ancora statop ritrovato l’uomo che nella tarda mattinata di ieri, giovedì 1 maggio, è scomparso nelle acque del fiume Sesia all’altezza di Quarona. L’intervento è iniziato fin dalle 11.30 con una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, supportata da una del Comando di Vercelli con l’Unità di comando locale. In azione anche l’elicottero Drago 66 del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino.

Ma non c’erano solo i vigili: sul posto anche i carabinieri, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna, il Soccorso alpino e l’associazione dei carabinieri nucleo cinofilo. Insomma, decina di uomini e un elicottero impegnati per tutto il pomeriggio, finché c’è stata visibilità.

Oggi ripartine le ricerche

Nella giornata di oggi, venerdì 2 maggio, le operazioni di ricerca continueranno con l’integrazione di una squadra speleo alpino-fluviali dei vigili del fuoco e una squadra con i droni della Direzione regionale Piemonte. Pochi le speranze di ritrovare viva questa persona, tant’è che anche il sindaco Francesco Pietrasanta ieri in un post ha parlato di «una brutta notizia per la nostra comunità: un cittadino quaronese ha avuto una disgrazia in queste ore sul fiume Sesia».

