Dramma sul Sesia, cittadino di Quarona scomparso nel fiume. In azione vigili del fuoco con l’elicottero e altri operatori per il recupero.

Dramma sul Sesia, cittadino di Quarona scomparso nel fiume

Momenti di concitazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio, lungo i Sesia tra Quarona e Borgosesia per le ricerche di un uomo che è scomparso nel fiume. Sul posto all’opera i vigili del fuoco con un elicottero e altri operatori.

Il sindaco: una disgrazia nel fiume

Anche il sindaco di Quarona ne dà notizia sul suo profilo social. «Una brutta notizia per la nostra comunità – riferisce Francesco Piuetrasanta -. Un cittadino quaronese ha avuto una disgrazia in queste ore sul fiume Sesia. Le forze dell’ordine e i soccorsi stanno proseguendo le ricerche con tutti i mezzi a disposizione. Una preghiera per lui e la famiglia».

Al momento le informazioni sono molto scarne, ma sono numerosi i residenti e i turisti che hanno notato il movimento degli operatori del soccorso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook