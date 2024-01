Quarona, sparisce anche l’ultima cabina telefonica. Dismessa la postazione di piazza Combattenti, è segno della fine di un’epoca.

Quarona, sparisce anche l’ultima cabina telefonica

E’ scomparsa anche l’ultima cabina telefonica di Quarona: smantellata la postazione di piazza Combattenti. In paese non è dunque più possibile telefonare da apparecchi pubblici, ma una prospettiva in tal senso era prevedibile: l’uso dei telefoni pubblici si è ridotto drasticamente, soppiantati dai cellulari che li hanno resi antiquati e dalla massiccia copertura della rete internet. Anche a Borgosesia qualche mese fa è stata eliminata l’ultima cabina della città in via Vittorio Veneto.

E dire che una volta erano uno strumento fondamentale per comunicare. Ma una per volta tutte le cabine telefoniche stanno scomparendo sull’intero territorio nazionale. Ed è toccato ora a quella in piazza a Quarona. D’altronde era ormai una rarità vedere qualcuno che la utilizzava. Il mancato impiego ne ha favorito il pensionamento.

Una decisione che arriva dall’Authority

La decisione di smantellare la cabina deriva da una direttiva nazionale dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni che stabilisce che non sia più necessario continuare ad assicurare la disponibilità delle postazioni. Un pensionamento che in pochi mesi sta coinvolgendo più di 15mila cabine.

A salvarsi saranno solo quelle ubicate in “luoghi di rilevanza sociale”, vale a dire in ospedali e strutture sanitarie con almeno dieci posti letto, in caserme (con più di 50 dipendenti) e carceri, e dove non arriva la copertura della rete mobile.

Ora, all’ingresso della piazza è rimasto uno spazio vuoto, e l’amministrazione comunale sta valutando qualche idea per colmarlo: «Possiamo semplicemente ripavimentare l’area – dice il sindaco Francesco Pietrasanta -, preferirei però studiare qualcosa per migliorare l’arredo urbano. Aspetto suggerimenti dai cittadini se hanno qualche preferenza».