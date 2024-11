Raddoppia l’asilo nido di Borgosesia: arrivano 24 posti in più. Appaltata la costruzione della nuova ala, è un progetto da 970mila euro complessivi.

Raddoppia l’asilo nido di Borgosesia: arrivano 24 posti in più

Possono partire i lavori per la costruzione della nuova ala dell’asilo nido di Borgosesia che consentirà di avere ventiquattro posti in più. Si è conclusa la gara d’appalto per assegnare la realizzazione dell’opera. I tempi sono ancoras lunghi: la struttura dovrà essere conclusa entro il marzo del 2026.

La nuova ala verrà realizzata accanto alla sede attuale di via Fornace. Il progetto per il nuovo asilo prevede un edificio di 250 metri quadrati su un’area di proprietà comunale, che avrà caratteristiche innovative in tema di tutela ambientale e risparmio energetico. La spesa complessiva prevista è di 970mila euro, comprensiva sia dell’intervento edilizio che del progetto e degli arredi. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 576mila euro da fondi Pnrr, andando a coprire il resto con fondi propri. Un progetto analogo è quello fatto partire a Varallo circa due anni fa.

Un’impresa edile della Campania

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato dalla ditta Edil Panìco di Giuliano in Campania, che ha presentato un ribasso del 13,12 per cento sulla base d’asta, per un importo lavori di 439.214 euro.

«Con i nuovi posti che verranno garantiti dalla nuova costruzione – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – andremo a garantire ventiquattro posti in più agli attuali 45, e potremo dare una risposta importante alle esigenze delle famiglie borgosesiane, consentendo ai genitori che lavorano di affidare i loro bimbi a questa struttura, con tariffe favorevoli».

Le opere dovranno essere completate entro il 31 marzo 2026: «Con un nuovo e molto più capiente asilo nido, i costi di gestione aumenteranno – nota il primo cittadino -: avremo più personale, spazi più ampi da riscaldare e in generale i costi fissi saranno superiori agli attuali, ma affrontiamo volentieri tutto ciò perché si tratta di un investimento di grande valenza sociale, una scelta istituzionale che pensa al futuro».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook