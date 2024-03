Riaperta in entrambi i sensi la strada tra Borgosesia e Guardella. Domenica era stata chiusa per metà a seguito di uno smottamento.

E’ stata riapera nel pomeriggio di ieri, martedì 4 marzo, la strada che dalla rotonda del Torame in uscita da Borgosesia porta verso la frazione Guardella e poi Crevacuore, sulla sponda destra del torrente Sessera. Il tratto era stato chiuso in una delle due direzioni domenica a seguito di uno smottamento sceso poco più avanti della rotatoria.

Si trattava di un movimento relativamente modesto, tant’è che non si è nemmeno reso necessaria la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. Ieri, grazie anche al ritorno di un meteo più asciutto, si è potuto completare il lavoro di rimozione dei detriti e di consolidamento del versante. E alla fine è arrivato il via libera per la riapertura.