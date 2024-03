Smottamento all’uscita di Borgosesia, chiusa la strada in direzione Guardella. La provinciale resta invece percorribile nel senso contrario. Chiusa per rischio valanghe la strada di Carcoforo e quelle per Bielmonte, stop anche sulla Ghemme-Cavaglio d’Agogna.

Smottamento all’uscita di Borgosesia, chiusa la strada in direzione Guardella

A causa di un modesto smottamento è stato chiuso l’accesso dalla rotonda sulla strada provinciale Borgosesia-Crevacuore in località Torame. Una decisione dell’amministrazione provinciale di Vercelli per evitare di far correre rischi ai veicoli e ai loro conducenti.

Il materiale roccioso (una quantità assai modesta) è sceso a seguito della prolungata pioggia poco dopo la rotonda in direzione Guardella.

LEGGI ANCHE: In montagna potrebbe arrivare più di un metro di neve

Percorribile l’altro senso di marcia

Lo smottamento è effettivamente modesto, tanto che non si è nemmeno ritenuto di chiudere la strada da entrambi i lati. La provinciale 72 resta quindi percorribile in direzione da Crevacuore e Guardella verso Borgosesia.

Rischio valanghe verso Carcoforo

Chiusa invece in entrambi i sensi di marcia la strada che dalla frazione Ferrate sale verso Carcoforo. In questo caso lo stop è stato deciso per l’alto rischio di valanghe.

Tutte le strade dell’alta Valsesia sono tenute costantemente monitorate proprio per il rischio di slavine sulla carreggiata. La strada per Rima, da sempre problematica sotto questo aspetto, è già chiusa dall’altro giorno per la caduta di alcuni massi.

Chiuse le strade per Bielmonte

Sono state chiuse sempre per il rischio di valanghe anche le strade che salgono a Bielmonte, sia dalla parte della valle Cervo, sia a Caulera, dalla parte di Valdilana.

Frana sulla Ghemme-Cavaglio d’Agogna

In bassa Valsesia invece la pioggia ha fatto smottare un versante lungo il collegamento tra Ghemme e Cavaglio d’Agogna, per cui la strada è stata chiusa. Da riocrdare che è chiusa per lo stesso motivo anche la Traversagna nel territorio di Prato Sesia.