Riaperto il ponte di Agnona: finiti i disagi per la viabilità. I lavori erano partiti nel luglio scorso. Il sindaco: c’è ancora una sorpresa in programma.

Il ponte di Agnona è ufficialmente riaperto al transito. Dopo mesi di lavori, martedì mattina la storica infrastruttura di Borgosesia è tornata a disposizione di veicoli e pedoni. Si conclude così l’intervento di restauro conservativo iniziato nel luglio 2024 che ha restituito al ponte il suo antico splendore, valorizzandone il ruolo strategico e simbolico di “porta della Valsesia”.

I lavori si sono concentrati inizialmente sulla carreggiata: le pietre della sezione centrale e dei balconcini laterali sono state rimosse, pulite e riposizionate dopo la rimozione dei residui di asfalto. In seguito, l’attenzione si è spostata sulle facciate esterne, oggetto di un delicato intervento di pulizia a cura degli specialisti dell’edilizia acrobatica. Questa fase ha richiesto più tempo del previsto a causa delle piogge persistenti.

Finiti i disagi per chi viaggia

Grande la soddisfazione del sindaco Fabrizio Bonaccio, che ha seguito da vicino ogni fase dell’opera. «Finalmente il lavoro è terminato. È una delle opere più belle e sofferte dei miei tanti anni nei lavori pubblici. Il ponte di Agnona è tornato al suo splendore originale e continua a rappresentare un punto di riferimento per tutta la Valsesia».

Alla soddisfazione del primo cittadino si unisce quella dei residenti, che da martedì hanno potuto riprendere a utilizzare il ponte per i collegamenti quotidiani tra Agnona e il capoluogo. Da ricordare che per alcune settimane anche il traffico sulla 299 era stato frenato da un senso unico alternato.

“Una sorpresa in arrivo”

Il progetto non è però completamente concluso. Il sindaco ha annunciato che il ponte sarà interessato da un’ulteriore iniziativa, ancora top secret.

«Il ponte ha ancora in serbo una bella sorpresa, che sarà svelata al momento opportuno. Posso solo assicurare che la viabilità non sarà in alcun modo interrotta». Con la riapertura del ponte di Agnona, il territorio recupera non solo un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, ma anche un simbolo storico e culturale valorizzato nel rispetto dell’identità locale.

