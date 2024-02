Seconda sfilata del carnevale di Borgosesia. I rioni si sfidano per Palio e Minipalio. Gli stendardi realizzati dalle allieve del corso moda dell’Ipsia.

Secondo appuntamento in piazza con le sfilate del carnevale di Borgosesia, appuntamento che attira in città migliaia di persone e che coinvolge i rioni cittadini. Come di consueto, si parte intorno alle 14.30 circa. Per chi non ha ancora visto le realizzazioni dei rioni (carri e mascherate a piedi), sarà l’occasione per ammirare un lavoro che è stato apprezzato da tutti.

«In piazza si sono viste opere davvero belle, e anche noi abbiamo raccolto i giudizi entusiasti di tanti spettatori. Siamo contenti che il carnevale stia presentando uno spettacolo davvero meritevole – commenta Daiana Astolfi, presidente del Comitato carnevale -. Il livello artistico è alto come da tempo non si vedeva, con tanti carri che meriterebbero di essere premiati, e ci auguriamo rappresenti un nuovo inizio per il carnevale cittadino».

La gara per Palio e Minipalio

La gara è aperta: lo scorso anno furono Cravo e gli E.le.menti dal Borg ad assicurarsi Palio e Minipalio, e domenica prossima si conoscerà il nome dei rioni che verranno iscritti nell’albo d’oro della sfilata del carnevale cittadino, competizione istituita nel 1976.

Anche quest’anno gli stendardi sono stati realizzati dalle allieve del corso Moda dell’Ipsia di Borgosesia. In particolare, sono stati confezionati dalla classe seconda D, seguita nell’attività dai docenti di laboratorio Lorenzo Lanfossi, Laura Maestroni e Anna Novali. Verranno utilizzati dal comitato per premiare i carri, le mascherate a piedi e i premi speciali delle sfilate. In tutto, dodici stendardi: sei per i carri, tre per le mascherate a piedi e altrettanti per i premi speciali.

Nella categoria maggiore figurano in ordine alfabetico Bettole con “La cultura fa paura”, Cravo con “La nostra storia fantastica”, Fornace con “Mi piacciono le storie, raccontamene altre”, Mola Mai con “Rimaniamo a galla”, Montrigone con “Tomorrow-Land. La terra del domani”, Valbusaga con “La legge del menga”.

Le mascherate a piedi, caratterizzate da centinaia di figuranti, sono queste: per Agnona con “2024 l’anno del drago. I batari alla ricerca dell’ultimo drago”, E.le.menti dal Borg con “Guardami negli occhi”, Tiratardi con “Sea Carnival”.

La sfilata (a ingresso gratuito) sarà presentata da Andrea Petrarca e Marco Schena. Per i più piccoli ci sarà “Il parco dei bambini” con giostre e animazioni nella piazzetta di via Combattenti. Agli accessi sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria che serve a sostenere il carnevale, in particolare proprio l’ingresso gratuito alle sfilate.