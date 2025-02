Seimila porzioni di busecca per aprire il Carnevale di Borgosesia. Domani mattina la città accoglie il Peru e la Gin: inizia un mese di eventi.

Seimila porzioni di busecca per aprire il Carnevale di Borgosesia

«Dopo aver girato in lungo e in largo l’orbe terracqueo inseguendo sbalorditive avventure, stanco di constatare come la musoneria e i sagrin abbondino al di fuori del suo Borgo Fasolo, rientra a Magunopoli, regno sul quale non tramontano mai l’allegria e la letizia, sua maestà Peru Magunella accompagnato da una lieta moltitudine di maschere rionali».

Così la città di Borgosesia si prepara ad aprire il carnevale 2025: per domani, domenica 9 febbraio, è infatti in programma l’arrivo di Peru e Goin in piazza e la 51esima edizione della “Gran busecca”. I fuochi in piazza Mazzini verranno accesi già alle 6 del mattino, in modo da offrire ai “magoni” circa seimila porzioni, cucinate a dovere nei pentoloni e pronte in tarda mattinata.

L’arrivo delle maschere

Il programma prevede alle 11.15 l’arrivo del Peru in piazza Mazzini: le maschere partiranno dal rione Agnona, dove si festeggiano i 50 anni di partecipazione al carnevale di Magunopoli. Seguirà la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Fabrizio Bonaccio. Alle 11.30 circa la cerimonia di assaggio da parte di Peru e Gin. Dopo di che la busecca sarà distribuita alla popolazione, con offerta libera.

Al centro Pro Loco alle 12.30 ci sarà il tradizionale “Gran pranzo della busecca”. La festa (su prenotazione) proseguirà nel pomeriggio, allietata da musiche e balli.

Una tradizione che nasce a metà Ottocento

Il Carnevale di Borgosesia è uno dei più antichi e coinvolgenti della Valsesia. Le maschere ufficiali di Peru Magunella e Gin Fiammà nascono ufficialmente a metà Ottocento, dopo l’Unità d’Italia e in seguito alle spedizioni in Eritrea, alla ricerca di possibili colonie per il regno sabaudo. La prima busecca in piazza che apre ufficialmente il periodo carnevalesco venne preparata nel 1974. E da allora ogni anno accoglie migliaia di visitatori da tutto il Piemonte.

Per qualsiasi informazione sugli eventi clicca QUI.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook