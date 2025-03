Si demolisce il vecchio Istituto tecnico: a Borgosesia arriva un supermercato. L’edificio era stato usato anche come deposito dei cantonieri comunali.

Si demolisce il vecchio Istituto tecnico: a Borgosesia arriva un supermercato

In questi giorni a Borgosesia si sta completando la demolizione del fabbricato di corso Vercelli che ospitava il magazzino dei cantonieri comunali. E che in passato era stata la sede dell’Istituto tecnico industriale. E’ il passaggio fondamentale per la futura costruzione di un supermercato che potrebbe aprire entro la prima metà dell’anno. Le operazioni di abbattimento dell’edificio sono iniziate la scorsa settimana e quasi ultimate.

Un market della catena Md

La situazione si è dunque sbloccata dopo qualche anno di rallentamento. Il supermercato, di medie dimensioni, appartiene alla catena Md. Il progetto risale a quattro anni fa: la società aveva acquistato il fabbricato dalle disponibilità del Comune, disponendo anche la costruzione di un nuovo deposito dei cantonieri nella zona industriale di Plello. Completato il trasferimento dei mezzi e dei materiali, la proprietà ha proceduto nella demolizione.

Come accennato, negli anni Settanta e Ottanta lo stabile era stata la sede dell’Istituto tecnico industriale, nato soprattutto per formare periti meccanici. Poi la scuola si ampliò e si trasferì all’attuale struttura che ospita il “Lirelli”.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook