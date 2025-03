Si era tenuta i soldi del Centro incontro: a Borgosesia condannata la ex presidente. I fatti risalgono al 2021: non vennero versate nella cassa somme per quasi 8000 euro provento di alcune iniziative.

E’ arrivata in tribunale una vicenda che qualche anno fa coinvolse il Centro incontro “fratelli Allegra” portando infine a un ricambio dei vertici. L’ex presidente è stata condannata per appropriazione indebita, per aver sottratto dalla cassa poco meno di ottomila euro.

Alla fine del dibattito, il giudice del tribunale di Vercelli ha riconosciuto responsabile L. A. con pena a un anno e quattro mesi.

Il caso era emerso nel 2021

I fatti contestati risalgono al 2021. Secondo quanto risultato dalle indagini (avviate dopo le segnalazioni di alcuni soci), l’allora presi

dente non versò sul conto corrente bancario intestato al Centro incontro diverse somme provento di alcune iniziative promosse nella sede di via Marconi. La somma complessiva era di 7.820 euro. Alle sollecitazioni dei soci che chiedevano conto della mancata registrazione delle somme, le risposte ricevute da Antonietti rimasero vaghe. Ci furono rassicurazioni sul versamento del denaro mancante, anche un bonifico online che che tuttavia venne poi sospeso. I soldi non vennero compensati, e il caso finì in una inchiesta che è approdata nell’aula giudiziaria vercellese con la sentenza, che segue la chiusura del procedimento in sede civile.

La situazione che si era venuta a creare dopo la scoperta degli ammanchi aveva portato a un cambio di gestione del Centro incontro, arrivando poi a temere anche ad una chiusura, poi scongiurata con la nomina del nuovo direttivo in carica da meno di un anno.

