Tentata rapina con machete a Borgosesia: ma il negoziante reagisce. L’assalitore è fuggito ma è poi stato fermato dai carabinieri.

Tentata rapina con machete a Borgosesia: ma il negoziante reagisce

E’ entrato in negozio con un machete e con il volto coperto. Non curandosi neppure della presenza di un cliente. Ha minacciato il proprietario per prendergli l’incasso, ma forse non si aspettava una reazione così veemente da parte del titolare del negozio, che ha anche afferrato un bastone. Così il rapinatore è scappato a gambe levate dal negozio. Alla fine ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Borgosesia e del nucleo radiomobile a fermarlo. E’ un giovane residente in zona.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal titolare del negozio di via XX Settembre a Borgosesia mercoledì nel tardo pomeriggio, erano da poco passate le 16. All’improvviso nel locale è entrato un uomo con il volto in parte travisato, aveva un coltello tipo machete con sé. Sembra un oggetto atto a offendere con una lama di diversi centimetri.

Puntando l’arma ha chiesto il denaro, l’incasso della giornata. Il titolare però non si è fatto intimorire e ha inevece reagito, afferrando un bastone e riuscendo a metterlo in fuga. E forse il malvivente non si aspettava una reazione del genere. A quel punto non gli rimaneva che mettersi in fuga.

La fuga e la cattura

Nel frattempo il titolare del negozio aveva già avvertito i carabinieri che hanno fatto scattare il piano anti-rapina. Grazie alle indicazioni fornite i carabinieri della stazione di Borgosesia e della radiomobile hanno proceduto a rintracciare il soggetto.

E non ci è voluto molto prima che riuscissero a identificare l’aggressore: un ventenne italiano residente nei dintorni. Sembra che abbia anche opposto resistenza una volta fermato. Ora verranno formalizzate le accuse a suo carico.

Foto d'archivio

