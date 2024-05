Tragedia a Quarona: donna morta in un incidente d’auto. E’ accaduto alla periferia del centro abitato, in direzione Borgosesia. Impatto tra due auto.

Tragedia a Quarona: donna morta in un incidente d’auto

Una donna ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 maggio, in incidente stradale avvenuto a Quarona. E’ accaduto sulla strada provinciale appena fuori dal paese, verso Borgosesia.

Coinvolte due vetture in uno scontro frontale, sulla cui dinamica si dovrà indagare.

LEGGI ANCHE: Guasto inceppa i passaggi a livello: a Grignasco strade bloccate per un’ora

L’intervento dei soccorritori

Sul posto i carabinieri, gli operatori sanitari e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli. Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha trovato le due vetture coinvolte in uno scontro frontale ed ha messo in sicurezza entrambi i veicoli.

La donna che conduceva una delle due auto era già fuori della propria vettura, mentre per l’altra conducente non c’è più stato nulla da fare. Come accennato, presenti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, cui spetta la ricostruzione della tragedia.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook