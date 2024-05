Guasto inceppa i passaggi a livello: a Grignasco strade bloccate per un’ora. L’intervento dei tecnici delle Ferrovie ha permesso di risolvere la situazione.

Traffico nel caos per circa un’ora nella zona di Grignasco: un problema tecnico ha infatti fatto scendere le sbarre dei due passaggi e livello all’interno del paese, il che ha di fatto paralizzato tutto.

Ne dava conto il sindaco Katia Bui poco dopo le 18: «Un problema tecnico ha causato il blocco dei passaggi a livello, sia quello all’altezza Filatura che quello dopo la stazione. La polizia ferroviaria è stata informata e ha provveduto ad inviare una squadra per risolvere il problema e poter così ripristinare il flusso della viabilità. Con direzione Borgosesia si consiglia di passare dal ponte nuovo, con direzione Grignasco si consiglia di passare dalla passerella. Unica viabilità alternativa per i residenti oltre il passaggio a livello della Filatura è quella vicinale che ha sbocco in via Rozzati oppure alla Colonia in via Manzoni».

I tecnici risolvono la situazione

Per fortuna il problema è stato affrontato subito (nonostante il diluvio) e risolto dai tecnici. Le sbarre si sono alzate, e il transito è lentamente tornato alla normalità.

