Trovato il conducente-pirata di Borgosesia: multa di 5.560 euro. E’ pure senza patente

Grazie al lavoro di verifica e controllo di tutte le registrazioni delle telecamere, la polizia locale di Borgosesia ha individuato il conducente del veicolo che nella notte del 18 agosto era stato protagonista di un testa-coda in viale Duca d’Aosta. E che, dopo aver procurato ingenti danni ad un’auto in sosta, se n’era andato senza lasciare nulla per farsi contattare.

«Ancora una volta – commenta il Sindaco Fabrizio Bonaccio – abbiamo prova dell’efficienza e dell’efficacia del nostro sistema di videosorveglianza: se ancora qualcuno avesse dei dubbi, questo episodio conferma l’importanza di avere una rete capillare. In breve tempo, i nostri agenti hanno potuto ricostruire il fatto ed individuare il responsabile. Ma soprattutto – aggiunge Bonaccio – individuando il responsabile, abbiamo scongiurato la possibilità che lo stesso ripetesse questo comportamento sconsiderato, mettendo a rischio se stesso e gli altri».

E’ senza patente

Il conducente è pure risultato privo di patente, e probabilmente è anche per questo cheè scappato. Ora dovrà pagare una serie di sanzioni: guida senza patente (5.100 euro), perdita di controllo del veicolo (42 euro), velocità non commisurata alle situazioni ambientali (116 euro), fuga dopo l’incidente, con danni a cose e revisione del veicolo (302 euro). In totale, il conto è di 5.560 euro.

Ma non solo. Visto che guidava senza patente, il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi con successiva revisione singola per i danni subiti. Il tutto verrà poi trasmesso al prefetto per le valutazioni del caso. E potrebbe imporre attese prima di conseguire la patente.

«Ringrazio il comando della polizia municipale – dice il primo cittadino – che ha lavorato con grande perizia e celerità, risolvendo il caso in breve tempo e permettendo di fermare una persona che, essendosi messa alla guida di un veicolo senza averne titolo, costituiva un vero e proprio pericolo pubblico».

Quattro telecamere ogni mille abitanti

«Borgosesia, con più di quattro telecamere ogni 1000 abitanti, è tra le città più videosorvegliate d’Europa – ricorda Bonaccio –. Un dato che ci dà la misura della tutela di cui godono i borgosesiani. Avere telecamere collegate con la centrale operativa della polizia locale ci consente infatti di ripercorrere la sequenza di eventuali reati e di individuare i colpevoli: deve essere chiaro a tutti che a Borgosesia chiunque si comporti in modo irrispettoso della legge e compia atti contro la sicurezza pubblica, non la farà franca».

