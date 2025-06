Trovato senza vita a 40 anni. Oggi il funerale a Borgosesia. Enrico Beltrametti era il gestore della stazione di servizio Q8 a Varallo.

Si celebra questa mattina, giovedì 20 giugno alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgosesia, il funerale di Enrico Beltrametti. L’altro giorno l’uomo di appena 40 anni era stato trovato senza vita nella sua abitazione di Isolella. La notizia ha scosso profondamente Borgosesia e l’intera Valsesia, lasciando attoniti parenti, amici e conoscenti.

Enrico era una persona molto conosciuta e apprezzata in zona. Attualmente gestiva la stazione di servizio Q8 di Varallo, nei pressi di Casa Serena. Aveva iniziato lì come dipendente, per poi assumere in proprio l’attività nel 2023. Competente in ambito meccanico e sempre disponibile con la clientela, si era distinto per il suo sorriso sincero, l’atteggiamento solare e la gentilezza con cui sapeva rapportarsi agli altri.

Nella foto qui sotto è con il sindaco Pietro Bondetti all’inizio della sua attività.

Aveva lavorato come trasportatore

Prima di diventare un piccolo imprenditore, aveva lavorato per anni come autista in una ditta di trasporti di Prato Sesia, mestiere che gli aveva fatto guadagnare ulteriori stima e affetto da parte di chi lo incontrava ogni giorno sulle strade della zona. Il suo carattere affabile e la grande laboriosità erano qualità che non passavano inosservate. «Non ho parole – ha detto ieri un conoscente –. Enrico era una persona gentilissima, gran lavoratore. È assurdo pensare che non sia più tra noi».

Oltre al suo impegno professionale, Enrico era anche un uomo di famiglia. Viveva a Isolella con la compagna e il figlio, che frequenta la scuola primaria. Anche nella piccola frazione si era fatto voler bene da tutti. Amava le auto, le moto, e partecipava con entusiasmo alla vita cittadina, tanto da dare una mano durante le sfilate di Carnevale, guidando uno dei trattori che trainavano i carri allegorici.

Altro addio a una persona scomparsa prematuramente

Solo pochi giorni fa, Borgosesia aveva già dovuto dire addio a un’altra persona molto conosciuta, Emanuele Bastianelli, scomparso a 57 anni dopo aver combattuto contro una malattia. Anche lui, come Enrico, aveva legato la sua vita al mondo dei trasporti. Il funerale si era tenuto lunedì nella chiesa di Plello.

Oggi la comunità si stringe attorno ai familiari di Enrico Beltrametti, partecipando con affetto e rispetto a un lutto che lascia un vuoto difficile da colmare.

