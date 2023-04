Un 25 Aprile con meteo incerto ma mite: in Piemonte toccati i 26 gradi. Numerose le manifestazioni per la Festa della Liberazione. Per domani i meteorologi prevedono una bella giornata di sole.

Un 25 Aprile con meteo incerto ma mite: in Piemonte toccati i 26 gradi

E’ stata una Festa della Liberazione caratterizzata da una caratteristica giornata primaverile, con tempo un po’ capriccioso ma nel complesso soleggiato e mite. Secondo il Centro meteo Piemonte il foehn ha portato un rialzo delle temperature che hanno raggiunto i 24 gradi a Torino, e locali picchi fino a 26 gradi nel Basso Piemonte.

Un contesto ideale sia per le tante celebrazioni che sono state organizzate in questa giornata, sia per qualche passeggiata fuori porta.

In arrivo due giornate di sole

Sempre secondo gli esperti del meteo, per domani, mercoledì 26 aprile, il cielo sarà quasi completamente sgombero di nubi, con temperature analoghe a quelle di oggi. Bel tempo anche giovedì, anche se con qualche nuvola in più.