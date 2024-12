Scende dalla barella al pronto soccorso e aggredisce gli infermieri: arrestato per lesioni. Gli operatori sanitari hanno dovuto chiamare la polizia.

Momenti di caos al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, dove gli operatori hanno dovuto chiedere l’intervento della polizia perfrenare un esagitato che ha aggredito gli infermieri in servizio. E’ accaduto l’altro giorno, come riportano i colleghi di Prima Novara.

Gli agenti, giunti immediatamente al triage dell’ospedale, sono riusciti a bloccare l’aggressore, un uomo di trent’anni di origine nigeriana, senza fissa dimora.

Si butta a terra dalla barella

Gli operatori sanitari riferivano che poco prima l’aggressore era stato accompagnato in barella dai volontari della Croce rossa. Ma, mentre era in attesa di essere visitato, si era buttato da solo dalla barella, riversandosi sul pavimento. Nel tentativo di aiutarlo a rialzarsi, questi assaliva i due infermieri che erano intervenuti, percuotendoli fino all’arrivo tempestivo delle volanti che nel frattempo erano state contattate da altri operatori dell’ospedale.

Per questo motivo e sulla base degli elementi descritti dagli infermieri aggrediti, l’uomo veniva accompagnato alla locale questura e veniva dichiarato in arresto per il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

