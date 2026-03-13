Valduggia ha salutato Chiara, vinta dal male a soli 58 anni. «Una donna sempre solare e positiva, anche nelle ultime difficili settimane».

Valduggia ha salutato Chiara, vinta dal male a soli 58 anni

Si è spento il sorriso di Chiara Buttini. La donna ha cessato di vivere a soli 58 anni dopo aver lottato contro la malattia che l’aveva colpita solo pochi mesi fa. L’affetto e il forte legame che ha sempre avuto per Valduggia è stato dimostrato ancora mercoledì sera alla cerimonia funebre nella chiesa di San Giorgio.

Buttini, nata il 30 novembre 1967 a Ferrara, ancora bambina si era trasferita a Valduggia con la famiglia. In paese, nel 1998, è nata la figlia Alice, e vivono i suoi genitori la mamma Rosanna e il papà Giancarlo conosciuto come “Ringo”.

LEGGI ANCHE: Valduggia piange Graziano: aveva solo 61 anni

Il ricordo della sorella Roberta

La notizia della scomparsa di Chiara Buttini ha destato profonda commozione a Valduggia, tra i tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata.

«E’ stata una sorella e un’amica molto importante – la ricorda la sorella Roberta -. E’ stata generosa con tutti e aveva sempre un sorriso e una parola di conforto per chiunque. Era impossibile vederla arrabbiata, era solare e positiva, lo è stata anche durante le terribili settimane della sua malattia».

“Ce l’ha messa tutta”

«Era lei a trasmetterci la forza per reagire alla malattia che l’aveva colpita. Amava la compagnia, era impossibile non fermarsi con lei per fare due parole».

Sebbene il male contro cui ha lottato negli ultimi mesi le causasse molto dolore, ha sempre cercato di affrontarlo con forza: «La sua sofferenza era evidente – racconta la sorella -, ma lei ce l’ha messa tutta per cercare di vincere la malattia, sino all’ultimo, sino al ricovero in ospedale».

L’affetto di Valduggia

Il cordoglio per la scomparsa di Chiara Buttini è tangibile a Valduggia, dove numerosi sono i messaggi e i ricordi apparsi sui social dal giorno della sua scomparsa: «C’è un posto per te tra queste montagne e nel cuore di chi ti ha voluto bene, buon viaggio Chiara. Valduggia non ti dimenticherà».

La messa in ricordo di Chiara Buttini è stata celebrata nel tardo pomeriggio di mercoledì nella chiesa di San Giorgio. La donna ha lasciato la figlia Alice con il compagno Stefano, la sorella Roberta con Siro e il nipote Federico, la mamma Rosanna e il papà Giancarlo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook