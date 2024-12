Vendevano prodotti Loro Piana taroccati: la maison di Quarona vince la causa. A finire nei guai una società italiana proprietaria di un sito di e-commerce.

Vendevano prodotti Loro Piana taroccati: la maison di Quarona vince la causa

Un team legale ha assistito con successo la Loro Piana dinnanzi al tribunale delle Imprese di Bari. Il quale, con un’ordinanza pubblicata lo scorso 25 novembre, ha accolto il ricorso cautelare depositato dall’azienda di Quarona nei confronti di una società italiana, proprietaria di un sito di e-commerce, attiva nella vendita online di calzature di lusso e abbigliamento.

Loro Piana ha in particolare lamentato atti di concorrenza sleale e contraffazione di marchio in suo danno quali la vendita di alcuni prodotti ritenuti imitativi delle iconiche calzature “Summer Walk” e “Open Walk” della linea White Sole di Loro Piana ed inoltre, l’uso dell’omonimo marchio denominativo “Loro Piana”, sul sito della resistente, nel titolo dell’offerta in vendita di alcuni prodotti di abbigliamento, quali ad esempio giacche sartoriali, con il chiaro obiettivo di dare l’impressione che si trattasse di prodotti provenienti da Loro Piana o eventualmente fabbricati con tessuti Loro Piana.

LEGGI ANCHE: Borgosesia, sequestrati cento accessori per telefonini: erano taroccati

Condotte illecite accertate

Accertando le condotte illecite di controparte, il tribunale ha accolto il ricorso di Loro Piana, inibendo alla resistente l’attività di produzione, commercializzazione e promozione delle calzature ritenute in contraffazione dei modelli “Summer Walk” e “Open Walk”, nonché l’uso del marchio “Loro Piana” in qualsiasi forma e modalità sia utilizzato.

Considerando la rinomanza del marchio “Loro Piana” e il fatto che l’offerta dei prodotti della azienda finita davanti al giudice risultava principalmente rivolta ai consumatori stranieri, il tribunale ha altresì disposto la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della decisione sul sito internet della società anche con traduzione in lingua inglese, nonché sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook