Varallo, vento abbatte alberi sul bocciodromo e nel municipio. L’episodio di maltempo di oggi pomeriggio ha fatto danni in Valsesia.

Varallo, vento abbatte alberi sul bocciodromo e nel municipio

La violenza del vento ha colpito nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, la città di Varallo e nei dintorni. In particolare, un grosso albero che da decenni cresceva nel parco del municipio è stato letteralmente sradicato. E il fusto dell’abete si è abbattutto proprio a ridosso della storica Villa Durio, sede degli uffici comunali.

Per fortuna nessuno si è fatto male: a partire da domani inizieranno i lavori per tagliare l’albero e portarlo via. Problemi anche per l’erogazione del servizio elettrico: ci sono frazioni che sono rimasti senza corrente per cinque ore.

Colpito anche il bocciodromo

Un altro albero è poi caduto sul bocciodromo, centrando il tetto. In questo caso si tretterà di valutare i danni, sperando che non siano stati compromesse le strutture.

Altri problemi di minore entità si sono registrati nei dintorni. Solo 24 ore prima, un nubifragio con grandine aveva colpito l’alta Valsesia, devestando orti e coltivazioni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook