Allerta meteo in Valsesia per le prossime 36 ore.

Allerta meteo in Valsesia

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino che segnala allerte gialla e arancione a partire per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La Protezione civile regionale ha predisposto l’apertura della sala operativa dalle ore 6 di domani mattina, mercoledì 19 novembre,e rinforzerà il presidio di reperibilità notturna per la gestione di eventuali segnalazioni del territorio. Nell’allerta gialla ricadono le zone del Toce, Valsesia, Cervo e Chiusella, (Bi, To, Vc), Valle Tanaro (Cn, At, Al) e Pianura Cuneese; nell’allertamento arancione ricadono le zone del Belbo e Bormida (Al, At,Cn), e dello Scrivia.