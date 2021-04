Appiccano un incendio all’enogastronomia di Gozzano.

Danni per fortuna esterni, ma qualcuno la scorsa notte ha appiccato il fuoco alle tende esterne dell’enogastronomia “Il teatro del gusto” di Gozzano in piazza Matteotti. Le indagini sono in corso e seguite dai carabinieri. Sull’incendio doloso però non ci sono dubbi.

