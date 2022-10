Assassinio a Chivasso: 52enne uccisa a colpi di pistola sotto un cavalcavia. Giallo in Piemonte, non si capisce quale possa essere il movente.

Giallo in Piemonte: il cadavere di una donna è stato ritrovato ieri sera (mercoledì 12 ottobre) intorno alle 18, in frazione Pratoregio a Chivasso, nel Torinese.

E’ stata una vera esecuzione: la donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola alla testa mentre era in sella alla sua bicicletta. I bossoli sono stati ritrovati non lontano dal corpo.

La vittima

Si tratta di Giuseppina Arena, residente in via Togliatti a Chivasso, che proprio ieri festeggiava il suo 52esimo compleanno. La sua abitazione era un bilocale da 40 metri quadrati.

Nel corso dei rilievi non è stato ritrovato il suo cellulare, un particolare non da poco che non è sfuggito alle forze dell’ordine. Ed è stato inoltre effettuato un primo esame esterno da parte del medico legale dell’Asl To4 Stefano Ricciardelli.

Indagini in corso

Sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso, per capire quale sia la dinamica esatta dell’omicidio: da chi è stata uccisa? Perché passava di là in bicicletta a quell’ora? Qual è il movente?

Gli operatori del Nucleo operativo in queste ore hanno perquisito l’alloggio e la cantina (che sono stati sottoposti a sequestro) per cercare elementi utili alle indagini.

