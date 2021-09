Auto si schianta contro un camion a Santhià: grave un 30enne.

Terribile incidente ieri sera intorno alle 18.43 a Santhià sul cavalcavia in direzione Vercelli. Un’auto e un camion si sono scontrati per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri. Ad avere la peggio l’automobilista della vettura, un 30enne, che è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato alle cure del 118. E’ stato quindi portato in ospedale a Vercelli in codice rosso.

