Cade da impalcatura: morto operaio di 55 anni. Nuova tragedia sul lavoro a pochi giorni dall’incidente in cui ha perso la vita un 42enne a Novara.

Dopo la tragedia accaduta nei giorni scorsi a Novara, un altro incidente in un cantiere ha stroncato in Piemonte la vita di un addetto. Un uomo di 55 anni è morto all’ospedale di Alessandria nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre. Era ricoverato lì a seguito della caduta dall’impalcatura di un cantiere ad Asti. L’operaio è precipitato d circa cinque metri riportando gravi fratture nel violento impatto con il terreno. Trasportato in pronto soccorso in codice rosso, ha cessato di vivere poco dopo.