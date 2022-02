Cane in auto per tre ore mentre la padrone è al bar

Cane in auto per tre ore mentre la padrone è al bar

L’auto parcheggiata sul marciapiede, all’interno c’è un cucciolo di cane particolarmente agitato, i finestrini sono chiusi e la vettura è esposta al sole. Per questo motivo una passante, mercoledì 23 febbraio intorno alle 13.30, dopo aver atteso invano alcuni minuti il ritorno del proprietario, chiama la polizia. Gli agenti del commissariato risalgono alla proprietariae cercano anche di contattarla. La donna, però, risulta irreperibile.

“Vista la situazione e la sofferenza del cucciolo gli agenti intervengono e mettono in sicurezza l’animale il quale viene dissetato e portato all’ombra. Riprovano a contattare la proprietaria anche questa volta senza successo – spiegano dalla questura-. Alle 16.30 arriva la proprietaria dell’auto e del cane. La donna, una cittadina francese di 31 anni, si presenta agli agenti in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol raccontando di aver lasciato il cane in auto per paura che potesse infastidire i clienti del bar”. La 31enne viene denunciata per abbandono di animali e sanzionata amministrativamente per la sosta del veicolo sul marciapiede. Il fatto è avvenuto in Piemonte.