Caramelle gommose alla droga alla fermata del bus

Caramelle gommose arricchite con thc: le ha scoperte la guardia di finanza a Torino.

Caramelle gommose al thc

La forma era quella delle classiche caramelle gommose. Ma i dolciumi erano arricchiti con distillato di cannabis e thc. Contenevano in totale 33,3 milligrammi di tetraidrocannabinolo. Le caramelle sono state trovate dalla guardia di finanza di Torino durante un controllo ai terminal bus di Vittorio Emanuele II. Erano nel bagaglio di un 27enne del posto tornato da Barcellona su un bus low cost.

Le avvertenze

Sul pacchetto erano presenti anche le raccomandazioni per i consumatori: non mangiarne più di 10 milligrammi per volta, avere almeno 21 anni per consumare il prodotto, non guidare dopo il consumo e tenere fuori dalla portata dei bambini.