Cede il pavimento della baita e precipita nel piano di sotto. Morto a 64 anni. Tragedia in montagna, la vittima ha cessato di vivere dopo l’arrivo in ospedale.

Cede il pavimento della baita e precipita nel piano di sotto. Morto a 64 anni

Stava facendo alcuni lavori di manutenzione dentro la sua baita in località Sambughetto, in Valstrona. Improvvisamente il pavimento di legno ha ceduto sotto il suo peso e l’uomo è precipitato per due metri, schiantandosi sul pavimento del piano sottostante. Un tragico incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo.

LEGGI ANCHE: Cade dalle scale di casa e muore sul colpo

La disperata corsa all’ospedale

Il ferito, un 64enne residente a Omegna, è stato soccorso e portato all’ospedale su un’ambulanza medicalizzata. Ma le sue condizioni sono apparse subito critiche: ha poi cesato di vivere appena dopo l’arrivo all’ospedale di Verbania. Si chiamava Marino Scalabrini, in passato aveva lavorato alla Girmi di Omegna.

Foto d’archivio