Ciclista finisce in un ruscello: ricoverato con inizio di ipotermia

Un 62enne di Gattico è finito all’ospedale di Verbania a seguito della caduta in un torrente con la bici. L’uomo stava percorrendo con amici il sentiero Azzurro, nel tratto tra Borca e Pettenasco, lungo il lago d’Orta.

A un certo punto è caduto in un ruscello e non è più riuscito a tirarsi in piedi. Gli amici, temendo fratture, hanno subito chiamato i soccorritori: l’uomo è poi stato portato all’ospedale con traumi e inizio di ipotermia a causa dell’acqua particolarmente fredda del corso d’acqua.

Foto d’archivio