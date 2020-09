Coggiola capriolo dilaniato al Cavallero. La foto di un capriolo dilaniato trovato nei pressi del santuario del Cavallero di Portula fa pensare a un attacco da parte di un lupo. L’immagine è apparsa sulla pagina Facebook di “Sei di Portula se…”, postata da un iscritto al gruppo.

Coggiola capriolo dilaniato al Cavallero

Ritrae una carcassa di un capriolo con la parte posteriore dilaniata e il ventre aperto, immagini che in questi ultimi anni si sono già viste soprattutto in Valsesia in seguito agli attacchi da parte di lupi ad animali selvatici o capre.

Potrebbe essere quindi la testimonianza del passaggio di un lupo anche in Valsessera.

LEGGI ANCHE Tenevano Bambi in casa, sequestrato piccolo di capriolo in Vallè

In fondo già ad aprile sempre sui social a Bielmonte, in pieno lockdown, era stato filmato un lupo mentre passeggiava tranquillamente sulla neve proprio sulla strada provinciale passando davanti all’Hotel Bucaneve proseguendo verso il piazzale dove si trovano gli impianti di risalita.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE