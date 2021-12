Costretti a lavorare per 17 ore: inchiesta sul caporalato

Costretti a lavorare per 17 ore, distribuendo volantini in strada, alloggiati in condizioni inaccettabili: l’inchiesta a Novara.

Costretti a lavorare per 17 ore

Sono accusati di avere arruolato stranieri all’estero, perlopiù dal Pakistan. Una volta in Italia, li avrebbero costretti ad alloggiare in spazi sovraffollati per poi distribuire volantini nelle strade di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, lavorando anche 17 ore consecutive e con pagamenti irrisori.

L’inchiesta

A Novara sono state eseguite dalla polizia quattro ordinanze di custodia cautelare: gli inquirenti definiscono l’inchiesta «la prima sul caporalato in ambiente urbano». Il provvedimento riguarda tre cittadini pakistani e un italiano. Sono stati inoltre sequestrati i furgoni usati per il trasporto, datati e fatiscenti.

